Bitcoin Bob (₿O₿) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.0004158 24H høj $ 0.00043167 All Time High $ 0.03776657 Laveste pris $ 0.0004158 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -2.83% Prisændring (7D) -9.38%

Bitcoin Bob (₿O₿) realtidsprisen er $0.00041815. I løbet af de sidste 24 timer har ₿O₿ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0004158 og et højdepunkt på $ 0.00043167, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ₿O₿s højeste pris nogensinde er $ 0.03776657, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0004158.

Når det gælder kortsigtet performance, ₿O₿ har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -2.83% i løbet af 24 timer og -9.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bitcoin Bob (₿O₿) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.78K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.78K Cirkulationsforsyning 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Bitcoin Bob er $ 8.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ₿O₿ er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.78K.