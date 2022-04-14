Bitci Bonk (BBK) Tokenomics
Bitci Bonk (BBK) Information
BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.
Bitci Bonk (BBK) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitci Bonk (BBK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Bitci Bonk (BBK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Bitci Bonk (BBK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BBK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BBK tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BBK's tokenomics, kan du udforske BBK tokens live-pris!
BBK Prisprediktion
Vil du vide, hvor BBK måske er på vej hen? Vores BBK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.