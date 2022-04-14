BitBean ($BITB) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitBean ($BITB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitBean ($BITB) Information BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that. Officiel hjemmeside: https://www.bitbeanonsol.vip/ Køb $BITB nu!

BitBean ($BITB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitBean ($BITB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Samlet udbud $ 973.94M $ 973.94M $ 973.94M Cirkulerende forsyning $ 973.94M $ 973.94M $ 973.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.29K $ 8.29K $ 8.29K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BitBean ($BITB) pris

BitBean ($BITB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitBean ($BITB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BITB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BITB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BITB's tokenomics, kan du udforske $BITB tokens live-pris!

