BITARD (BITARD) Information Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Officiel hjemmeside: https://bitard-solana.com/ Hvidbog: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Køb BITARD nu!

BITARD (BITARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BITARD (BITARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.65K $ 10.65K $ 10.65K Samlet udbud $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Cirkulerende forsyning $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.65K $ 10.65K $ 10.65K Alle tiders Høj: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BITARD (BITARD) pris

BITARD (BITARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BITARD (BITARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BITARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BITARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BITARD's tokenomics, kan du udforske BITARD tokens live-pris!

BITARD Prisprediktion Vil du vide, hvor BITARD måske er på vej hen? Vores BITARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BITARD Tokens prisprediktion nu!

