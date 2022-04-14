Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics

Bit Game Verse Token (BGVT) Information

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing

https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing

Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

https://bgverse.io/

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bit Game Verse Token (BGVT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
Samlet udbud
$ 55.71B
$ 55.71B$ 55.71B
Cirkulerende forsyning
$ 55.21B
$ 55.21B$ 55.21B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
Alle tiders Høj:
$ 0.00045066
$ 0.00045066$ 0.00045066
Alle tiders Lav:
$ 0.00000151
$ 0.00000151$ 0.00000151
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Bit Game Verse Token (BGVT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BGVT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BGVT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BGVT's tokenomics, kan du udforske BGVT tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.