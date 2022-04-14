BiorBank (BYB) Tokenomics Få vigtig indsigt i BiorBank (BYB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BiorBank (BYB) Information BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.

BiorBank (BYB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BiorBank (BYB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 693.27K $ 693.27K $ 693.27K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 865.98M $ 865.98M $ 865.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 800.56K $ 800.56K $ 800.56K Alle tiders Høj: $ 0.00143689 $ 0.00143689 $ 0.00143689 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00080387 $ 0.00080387 $ 0.00080387 Få mere at vide om BiorBank (BYB) pris

BiorBank (BYB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BiorBank (BYB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BYB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BYB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BYB's tokenomics, kan du udforske BYB tokens live-pris!

BYB Prisprediktion Vil du vide, hvor BYB måske er på vej hen? Vores BYB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BYB Tokens prisprediktion nu!

