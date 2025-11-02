BiomeAI (BIOMEAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03923082 $ 0.03923082 $ 0.03923082 24H lav $ 0.04577201 $ 0.04577201 $ 0.04577201 24H høj 24H lav $ 0.03923082$ 0.03923082 $ 0.03923082 24H høj $ 0.04577201$ 0.04577201 $ 0.04577201 All Time High $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 Laveste pris $ 0.02349287$ 0.02349287 $ 0.02349287 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) -5.47% Prisændring (7D) -31.48% Prisændring (7D) -31.48%

BiomeAI (BIOMEAI) realtidsprisen er $0.04239462. I løbet af de sidste 24 timer har BIOMEAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03923082 og et højdepunkt på $ 0.04577201, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BIOMEAIs højeste pris nogensinde er $ 0.394381, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02349287.

Når det gælder kortsigtet performance, BIOMEAI har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, -5.47% i løbet af 24 timer og -31.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BiomeAI (BIOMEAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 250.26K$ 250.26K $ 250.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 423.95K$ 423.95K $ 423.95K Cirkulationsforsyning 5.90M 5.90M 5.90M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på BiomeAI er $ 250.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BIOMEAI er 5.90M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 423.95K.