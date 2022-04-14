Bink AI (BINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bink AI (BINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bink AI (BINK) Information Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Officiel hjemmeside: https://bink.ai/ Hvidbog: https://github.com/Bink-AI/BinkOS Køb BINK nu!

Bink AI (BINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bink AI (BINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 365.30K $ 365.30K $ 365.30K Samlet udbud $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M Cirkulerende forsyning $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 365.30K $ 365.30K $ 365.30K Alle tiders Høj: $ 0.00237282 $ 0.00237282 $ 0.00237282 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00042762 $ 0.00042762 $ 0.00042762 Få mere at vide om Bink AI (BINK) pris

Bink AI (BINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bink AI (BINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BINK's tokenomics, kan du udforske BINK tokens live-pris!

BINK Prisprediktion Vil du vide, hvor BINK måske er på vej hen? Vores BINK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

