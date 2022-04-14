Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bingus The Cat (BINGUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bingus The Cat (BINGUS) Information Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG Officiel hjemmeside: https://bingus.me Køb BINGUS nu!

Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bingus The Cat (BINGUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Alle tiders Høj: $ 0.00942343 $ 0.00942343 $ 0.00942343 Alle tiders Lav: $ 0.00003796 $ 0.00003796 $ 0.00003796 Nuværende pris: $ 0.0011306 $ 0.0011306 $ 0.0011306 Få mere at vide om Bingus The Cat (BINGUS) pris

Bingus The Cat (BINGUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bingus The Cat (BINGUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BINGUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BINGUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BINGUS's tokenomics, kan du udforske BINGUS tokens live-pris!

BINGUS Prisprediktion Vil du vide, hvor BINGUS måske er på vej hen? Vores BINGUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BINGUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!