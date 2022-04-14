Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Binance Staked SOL (BNSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Binance Staked SOL (BNSOL) Information Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Officiel hjemmeside: https://www.binance.com/en/solana-staking Køb BNSOL nu!

Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Binance Staked SOL (BNSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Samlet udbud $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Cirkulerende forsyning $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Alle tiders Høj: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 Alle tiders Lav: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 Nuværende pris: $ 207.12 $ 207.12 $ 207.12 Få mere at vide om Binance Staked SOL (BNSOL) pris

Binance Staked SOL (BNSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Binance Staked SOL (BNSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BNSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BNSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BNSOL's tokenomics, kan du udforske BNSOL tokens live-pris!

BNSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor BNSOL måske er på vej hen? Vores BNSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BNSOL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!