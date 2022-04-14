BillionHappiness (BHC) Tokenomics Få vigtig indsigt i BillionHappiness (BHC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BillionHappiness (BHC) Information Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC. Officiel hjemmeside: billionhappiness.finance Køb BHC nu!

BillionHappiness (BHC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BillionHappiness (BHC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Samlet udbud $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Cirkulerende forsyning $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.31K $ 27.31K $ 27.31K Alle tiders Høj: $ 436.97 $ 436.97 $ 436.97 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.546125 $ 0.546125 $ 0.546125 Få mere at vide om BillionHappiness (BHC) pris

BillionHappiness (BHC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BillionHappiness (BHC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BHC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BHC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BHC's tokenomics, kan du udforske BHC tokens live-pris!

BHC Prisprediktion Vil du vide, hvor BHC måske er på vej hen? Vores BHC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BHC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!