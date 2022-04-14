Billi (BILLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Billi (BILLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Billi (BILLI) Information Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire. Officiel hjemmeside: https://www.billi.guru

Billi (BILLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Billi (BILLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.80K $ 8.80K $ 8.80K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.80K $ 8.80K $ 8.80K Alle tiders Høj: $ 0.00112414 $ 0.00112414 $ 0.00112414 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Billi (BILLI) pris

Billi (BILLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Billi (BILLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BILLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BILLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BILLI's tokenomics, kan du udforske BILLI tokens live-pris!

