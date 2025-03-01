BIGFACTS (BIGFACTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BIGFACTS (BIGFACTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BIGFACTS (BIGFACTS) Information $BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation. Officiel hjemmeside: https://bigfacts.io/ Hvidbog: https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf Køb BIGFACTS nu!

BIGFACTS (BIGFACTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BIGFACTS (BIGFACTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 462.05M $ 462.05M $ 462.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Alle tiders Høj: $ 0.00718208 $ 0.00718208 $ 0.00718208 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00397199 $ 0.00397199 $ 0.00397199 Få mere at vide om BIGFACTS (BIGFACTS) pris

BIGFACTS (BIGFACTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BIGFACTS (BIGFACTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIGFACTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIGFACTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIGFACTS's tokenomics, kan du udforske BIGFACTS tokens live-pris!

BIGFACTS Prisprediktion Vil du vide, hvor BIGFACTS måske er på vej hen? Vores BIGFACTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIGFACTS Tokens prisprediktion nu!

