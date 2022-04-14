BIG JIM (BIGJIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i BIG JIM (BIGJIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BIG JIM (BIGJIM) Information BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact. Officiel hjemmeside: https://www.bigjim.io/ Køb BIGJIM nu!

BIG JIM (BIGJIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BIG JIM (BIGJIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.32K $ 9.32K $ 9.32K Samlet udbud $ 988.56B $ 988.56B $ 988.56B Cirkulerende forsyning $ 988.56B $ 988.56B $ 988.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.32K $ 9.32K $ 9.32K Alle tiders Høj: $ 0.00000978 $ 0.00000978 $ 0.00000978 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BIG JIM (BIGJIM) pris

BIG JIM (BIGJIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BIG JIM (BIGJIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIGJIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIGJIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIGJIM's tokenomics, kan du udforske BIGJIM tokens live-pris!

BIGJIM Prisprediktion Vil du vide, hvor BIGJIM måske er på vej hen? Vores BIGJIM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIGJIM Tokens prisprediktion nu!

