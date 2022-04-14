Big Dog Fink (BINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Big Dog Fink (BINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Big Dog Fink (BINK) Information In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Officiel hjemmeside: https://bigdogfink.com/ Køb BINK nu!

Big Dog Fink (BINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Big Dog Fink (BINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.27M $ 39.27M $ 39.27M Samlet udbud $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Cirkulerende forsyning $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.27M $ 39.27M $ 39.27M Alle tiders Høj: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026234 $ 0.00026234 $ 0.00026234 Få mere at vide om Big Dog Fink (BINK) pris

Big Dog Fink (BINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Big Dog Fink (BINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BINK's tokenomics, kan du udforske BINK tokens live-pris!

BINK Prisprediktion Vil du vide, hvor BINK måske er på vej hen? Vores BINK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BINK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!