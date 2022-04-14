Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Big Cheungus ($CHEUNGUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Information Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Officiel hjemmeside: https://www.bigcheungus.energy Køb $CHEUNGUS nu!

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Big Cheungus ($CHEUNGUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.10K $ 21.10K $ 21.10K Alle tiders Høj: $ 0.01409695 $ 0.01409695 $ 0.01409695 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Big Cheungus ($CHEUNGUS) pris

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Big Cheungus ($CHEUNGUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CHEUNGUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CHEUNGUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CHEUNGUS's tokenomics, kan du udforske $CHEUNGUS tokens live-pris!

$CHEUNGUS Prisprediktion Vil du vide, hvor $CHEUNGUS måske er på vej hen? Vores $CHEUNGUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $CHEUNGUS Tokens prisprediktion nu!

