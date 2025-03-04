Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Big Bear Bald Eagle (EAGLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Information It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025 Officiel hjemmeside: https://www.bigbeareagle.com Køb EAGLE nu!

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Big Bear Bald Eagle (EAGLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.57K $ 10.57K $ 10.57K Samlet udbud $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Cirkulerende forsyning $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.57K $ 10.57K $ 10.57K Alle tiders Høj: $ 0.00169857 $ 0.00169857 $ 0.00169857 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Big Bear Bald Eagle (EAGLE) pris

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Big Bear Bald Eagle (EAGLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EAGLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EAGLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EAGLE's tokenomics, kan du udforske EAGLE tokens live-pris!

