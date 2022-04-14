Big Balls Birds (BALLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Big Balls Birds (BALLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Big Balls Birds (BALLS) Information BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Officiel hjemmeside: https://bigballsbirds.fun/ Køb BALLS nu!

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Big Balls Birds (BALLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K Samlet udbud $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Cirkulerende forsyning $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K Alle tiders Høj: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033458 $ 0.00033458 $ 0.00033458 Få mere at vide om Big Balls Birds (BALLS) pris

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Big Balls Birds (BALLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BALLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BALLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BALLS's tokenomics, kan du udforske BALLS tokens live-pris!

