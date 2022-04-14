Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Information vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Officiel hjemmeside: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Hvidbog: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Køb VMANTA nu!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Samlet udbud $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Cirkulerende forsyning $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Alle tiders Høj: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Alle tiders Lav: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Nuværende pris: $ 0.310636 $ 0.310636 $ 0.310636 Få mere at vide om Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) pris

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VMANTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VMANTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VMANTA's tokenomics, kan du udforske VMANTA tokens live-pris!

