BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i BIDZ Coin (BIDZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BIDZ Coin (BIDZ) Information BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Officiel hjemmeside: https://bidz.store Køb BIDZ nu!

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BIDZ Coin (BIDZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Samlet udbud $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Cirkulerende forsyning $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.05M $ 17.05M $ 17.05M Alle tiders Høj: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00132693 $ 0.00132693 $ 0.00132693 Få mere at vide om BIDZ Coin (BIDZ) pris

BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BIDZ Coin (BIDZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIDZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIDZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIDZ's tokenomics, kan du udforske BIDZ tokens live-pris!

BIDZ Prisprediktion Vil du vide, hvor BIDZ måske er på vej hen? Vores BIDZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIDZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!