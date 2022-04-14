BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics
BIDZ Coin (BIDZ) Information
BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.
BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BIDZ Coin (BIDZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BIDZ Coin (BIDZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BIDZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BIDZ tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BIDZ's tokenomics, kan du udforske BIDZ tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.