UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Biden Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BIDEN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BIDEN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Biden Coin pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BIDEN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BIDEN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BIDEN

BIDEN Prisinfo

Hvad er BIDEN

BIDEN Officiel hjemmeside

BIDEN Tokenomics

BIDEN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Biden Coin Logo

Biden Coin Pris (BIDEN)

Ikke noteret

1 BIDEN til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Biden Coin (BIDEN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:02:24 (UTC+8)

Biden Coin (BIDEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Biden Coin (BIDEN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BIDEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BIDENs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BIDEN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Biden Coin (BIDEN) Markedsinformation

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

--
----

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Biden Coin er $ 322.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BIDEN er 100.00B, med et samlet udbud på 100000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 322.12K.

Biden Coin (BIDEN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Biden Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Biden Coin til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Biden Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Biden Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-33.03%
60 dage$ 0-54.53%
90 dage$ 0--

Hvad er Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Biden Coin (BIDEN) Ressource

Officiel hjemmeside

Biden Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Biden Coin (BIDEN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Biden Coin (BIDEN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Biden Coin.

Tjek Biden Coin prisprediktion nu!

BIDEN til lokale valutaer

Biden Coin (BIDEN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Biden Coin (BIDEN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BIDEN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Biden Coin (BIDEN)

Hvor meget er Biden Coin (BIDEN) værd i dag?
Den direkte BIDEN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BIDEN til USD pris?
Den aktuelle pris på BIDENtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Biden Coin?
Markedsværdien for BIDEN er $ 322.12K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BIDEN?
Den cirkulerende forsyning af BIDEN er 100.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BIDEN?
BIDEN opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BIDEN?
BIDEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BIDEN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BIDEN er -- USD.
Bliver BIDEN højere i år?
BIDEN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BIDEN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:02:24 (UTC+8)

Biden Coin (BIDEN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,029.95
$110,029.95$110,029.95

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.06
$3,872.06$3,872.06

-0.60%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02891
$0.02891$0.02891

-3.79%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-0.20%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,029.95
$110,029.95$110,029.95

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.06
$3,872.06$3,872.06

-0.60%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-0.20%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.24
$73.24$73.24

+3.28%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.893
$19.893$19.893

+4.11%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07578
$0.07578$0.07578

+51.56%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000397
$0.000397$0.000397

+132.16%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005064
$0.00005064$0.00005064

+72.12%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004746
$0.0000000000004746$0.0000000000004746

+57.41%