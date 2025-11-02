bichi (BICHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000697 $ 0.00000697 $ 0.00000697 24H lav $ 0.00000709 $ 0.00000709 $ 0.00000709 24H høj 24H lav $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 24H høj $ 0.00000709$ 0.00000709 $ 0.00000709 All Time High $ 0.00045323$ 0.00045323 $ 0.00045323 Laveste pris $ 0.00000697$ 0.00000697 $ 0.00000697 Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) -0.10% Prisændring (7D) -12.74% Prisændring (7D) -12.74%

bichi (BICHI) realtidsprisen er $0.00000706. I løbet af de sidste 24 timer har BICHI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000697 og et højdepunkt på $ 0.00000709, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BICHIs højeste pris nogensinde er $ 0.00045323, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000697.

Når det gælder kortsigtet performance, BICHI har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -0.10% i løbet af 24 timer og -12.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

bichi (BICHI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Cirkulationsforsyning 984.72M 984.72M 984.72M Samlet Udbud 984,720,463.773549 984,720,463.773549 984,720,463.773549

Den nuværende markedsværdi på bichi er $ 6.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BICHI er 984.72M, med et samlet udbud på 984720463.773549. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.96K.