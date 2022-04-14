Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Biaoqing TRON (BIAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Biaoqing TRON (BIAO) Information A memecoin of the biggest meme in China known as Biaoqing, deployed and created on the Chinese chain of Justin Sun; Tron. A panda that represents different facial expressions - 'biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. Biaoqing represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this panda meme has not only in China but also world-wide. Officiel hjemmeside: https://biaoqingtron.xyz/ Køb BIAO nu!

Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Biaoqing TRON (BIAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.39K $ 79.39K $ 79.39K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.39K $ 79.39K $ 79.39K Alle tiders Høj: $ 0.00591915 $ 0.00591915 $ 0.00591915 Alle tiders Lav: $ 0.0000578 $ 0.0000578 $ 0.0000578 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Biaoqing TRON (BIAO) pris

Biaoqing TRON (BIAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Biaoqing TRON (BIAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIAO's tokenomics, kan du udforske BIAO tokens live-pris!

