Biao on BNBChain (BIAO) Information WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Officiel hjemmeside: https://www.biaocoinbnb.com/ Køb BIAO nu!

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Biao on BNBChain (BIAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 119.98K $ 119.98K $ 119.98K Samlet udbud $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Cirkulerende forsyning $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 119.98K $ 119.98K $ 119.98K Alle tiders Høj: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012377 $ 0.00012377 $ 0.00012377 Få mere at vide om Biao on BNBChain (BIAO) pris

Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Biao on BNBChain (BIAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIAO's tokenomics, kan du udforske BIAO tokens live-pris!

BIAO Prisprediktion Vil du vide, hvor BIAO måske er på vej hen? Vores BIAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIAO Tokens prisprediktion nu!

