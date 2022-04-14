BHNetwork (BHAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BHNetwork (BHAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BHNetwork (BHAT) Information What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Officiel hjemmeside: https://bh.network/ Køb BHAT nu!

BHNetwork (BHAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BHNetwork (BHAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 155.29K $ 155.29K $ 155.29K Samlet udbud $ 176.99M $ 176.99M $ 176.99M Cirkulerende forsyning $ 176.99M $ 176.99M $ 176.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 155.29K $ 155.29K $ 155.29K Alle tiders Høj: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 Alle tiders Lav: $ 0.00067922 $ 0.00067922 $ 0.00067922 Nuværende pris: $ 0.00087291 $ 0.00087291 $ 0.00087291 Få mere at vide om BHNetwork (BHAT) pris

BHNetwork (BHAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BHNetwork (BHAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BHAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BHAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BHAT's tokenomics, kan du udforske BHAT tokens live-pris!

BHAT Prisprediktion Vil du vide, hvor BHAT måske er på vej hen? Vores BHAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BHAT Tokens prisprediktion nu!

