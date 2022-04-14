BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i BEZOGE on SOL (BEZOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Information This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement. Officiel hjemmeside: https://bezogeonsol.com/ Køb BEZOGE nu!

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BEZOGE on SOL (BEZOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.77K $ 23.77K $ 23.77K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.77K $ 23.77K $ 23.77K Alle tiders Høj: $ 0.00340002 $ 0.00340002 $ 0.00340002 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BEZOGE on SOL (BEZOGE) pris

BEZOGE on SOL (BEZOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BEZOGE on SOL (BEZOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEZOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEZOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEZOGE's tokenomics, kan du udforske BEZOGE tokens live-pris!

