Den direkte Beware of Geeks Bearing Grifts pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid BOGBG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BOGBG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BOGBG

BOGBG Prisinfo

Hvad er BOGBG

BOGBG Officiel hjemmeside

BOGBG Tokenomics

BOGBG Prisprognose

Beware of Geeks Bearing Grifts Pris (BOGBG)

Ikke noteret

1 BOGBG til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Live prisdiagram
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BOGBG handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BOGBGs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BOGBG har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Markedsinformation

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Beware of Geeks Bearing Grifts er $ 9.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BOGBG er 1.00T, med et samlet udbud på 1000000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.50K.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Beware of Geeks Bearing Grifts til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Beware of Geeks Bearing Grifts til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Beware of Geeks Bearing Grifts til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Beware of Geeks Bearing Grifts til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0+7.81%
60 dage$ 0-14.25%
90 dage$ 0--

Hvad er Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Ressource

Officiel hjemmeside

Beware of Geeks Bearing Grifts Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Beware of Geeks Bearing Grifts.

Tjek Beware of Geeks Bearing Grifts prisprediktion nu!

BOGBG til lokale valutaer

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BOGBG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Hvor meget er Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) værd i dag?
Den direkte BOGBG pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BOGBG til USD pris?
Den aktuelle pris på BOGBGtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Beware of Geeks Bearing Grifts?
Markedsværdien for BOGBG er $ 9.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BOGBG?
Den cirkulerende forsyning af BOGBG er 1.00T USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BOGBG?
BOGBG opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BOGBG?
BOGBG så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BOGBG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BOGBG er -- USD.
Bliver BOGBG højere i år?
BOGBG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BOGBG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

