BETRMINT (BETR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.37% Prisændring (1D) +3.10% Prisændring (7D) +21.83% Prisændring (7D) +21.83%

BETRMINT (BETR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BETR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETRs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BETR har ændret sig med +2.37% i løbet af den sidste time, +3.10% i løbet af 24 timer og +21.83% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BETRMINT (BETR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Cirkulationsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Samlet Udbud 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Den nuværende markedsværdi på BETRMINT er $ 1.34M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETR er 100.00B, med et samlet udbud på 99999999999.99998. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.34M.