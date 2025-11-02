Betly (BETLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -7.87% Prisændring (1D) +9.30% Prisændring (7D) -8.06% Prisændring (7D) -8.06%

Betly (BETLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BETLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETLYs højeste pris nogensinde er $ 0.00201598, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BETLY har ændret sig med -7.87% i løbet af den sidste time, +9.30% i løbet af 24 timer og -8.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Betly (BETLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 141.62K$ 141.62K $ 141.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 141.62K$ 141.62K $ 141.62K Cirkulationsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Samlet Udbud 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

Den nuværende markedsværdi på Betly er $ 141.62K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETLY er 999.93M, med et samlet udbud på 999934367.158113. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 141.62K.