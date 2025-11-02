Beta Finance (BETA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00897693 - $ 0.00918386
24H lav $ 0.00897693
24H høj $ 0.00918386
All Time High $ 3.45
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) +0.26%
Prisændring (1D) +1.68%
Prisændring (7D) -1.88%

Beta Finance (BETA) realtidsprisen er $0.00913852. I løbet af de sidste 24 timer har BETA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00897693 og et højdepunkt på $ 0.00918386, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETAs højeste pris nogensinde er $ 3.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BETA har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, +1.68% i løbet af 24 timer og -1.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beta Finance (BETA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.14M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.14M
Cirkulationsforsyning 1.00B
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Beta Finance er $ 9.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.14M.