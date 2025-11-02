UdvekslingDEX+
Den direkte Beta Finance pris i dag er 0.00913852 USD. Følg med i realtid BETA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BETA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BETA

BETA Prisinfo

Hvad er BETA

BETA Officiel hjemmeside

BETA Tokenomics

BETA Prisprognose

Beta Finance Pris (BETA)

1 BETA til USD direkte pris:

$0.00913627
$0.00913627
+1.60%1D
Beta Finance (BETA) Live prisdiagram
Beta Finance (BETA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00897693
24H lav
$ 0.00918386
24H høj

$ 0.00897693
$ 0.00918386
$ 3.45
$ 0
+0.26%

+1.68%

-1.88%

-1.88%

Beta Finance (BETA) realtidsprisen er $0.00913852. I løbet af de sidste 24 timer har BETA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00897693 og et højdepunkt på $ 0.00918386, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BETAs højeste pris nogensinde er $ 3.45, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BETA har ændret sig med +0.26% i løbet af den sidste time, +1.68% i løbet af 24 timer og -1.88% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beta Finance (BETA) Markedsinformation

$ 9.14M
--
$ 9.14M
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Beta Finance er $ 9.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BETA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.14M.

Beta Finance (BETA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Beta Finance til USD $ +0.00015085.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Beta Finance til USD $ +0.0016066806.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Beta Finance til USD $ +0.0092204029.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Beta Finance til USD $ +0.0087855424143753866.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00015085+1.68%
30 dage$ +0.0016066806+17.58%
60 dage$ +0.0092204029+100.90%
90 dage$ +0.0087855424143753866+2,488.98%

Hvad er Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Beta Finance (BETA) Ressource

Officiel hjemmeside

Beta Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Beta Finance (BETA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Beta Finance (BETA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Beta Finance.

Tjek Beta Finance prisprediktion nu!

BETA til lokale valutaer

Beta Finance (BETA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Beta Finance (BETA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BETA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Beta Finance (BETA)

Hvor meget er Beta Finance (BETA) værd i dag?
Den direkte BETA pris i USD er 0.00913852 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BETA til USD pris?
Den aktuelle pris på BETAtil USD er $ 0.00913852. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Beta Finance?
Markedsværdien for BETA er $ 9.14M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BETA?
Den cirkulerende forsyning af BETA er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BETA?
BETA opnåede en ATH-pris på 3.45 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BETA?
BETA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for BETA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BETA er -- USD.
Bliver BETA højere i år?
BETA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BETA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Beta Finance (BETA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,029.81

$3,871.80

$0.02891

$185.95

$1.0003

$110,029.81

$3,871.80

$185.95

$73.93

$19.891

