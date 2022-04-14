Bet more (BET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bet more (BET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bet more (BET) Information Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only.

Bet more (BET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bet more (BET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 388.93K $ 388.93K $ 388.93K Samlet udbud $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M Cirkulerende forsyning $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 388.93K $ 388.93K $ 388.93K Alle tiders Høj: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00038981 $ 0.00038981 $ 0.00038981 Få mere at vide om Bet more (BET) pris

Bet more (BET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bet more (BET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BET's tokenomics, kan du udforske BET tokens live-pris!

