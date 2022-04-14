Bet Big Casino (BETBIG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bet Big Casino (BETBIG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bet Big Casino (BETBIG) Information BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment. Officiel hjemmeside: https://betbig.casino/ Hvidbog: https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf Køb BETBIG nu!

Bet Big Casino (BETBIG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bet Big Casino (BETBIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.41K $ 45.41K $ 45.41K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.41K $ 45.41K $ 45.41K Alle tiders Høj: $ 0.00128704 $ 0.00128704 $ 0.00128704 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bet Big Casino (BETBIG) pris

Bet Big Casino (BETBIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bet Big Casino (BETBIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BETBIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BETBIG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BETBIG's tokenomics, kan du udforske BETBIG tokens live-pris!

