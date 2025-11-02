Bestcoin (BEST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -2.56% Prisændring (1D) +22.36% Prisændring (7D) -3.99% Prisændring (7D) -3.99%

Bestcoin (BEST) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BEST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BESTs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BEST har ændret sig med -2.56% i løbet af den sidste time, +22.36% i løbet af 24 timer og -3.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Bestcoin (BEST) Markedsinformation

Markedsværdi $ 94.40K$ 94.40K $ 94.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 94.40K$ 94.40K $ 94.40K Cirkulationsforsyning 67.24B 67.24B 67.24B Samlet Udbud 67,244,848,555.73228 67,244,848,555.73228 67,244,848,555.73228

Den nuværende markedsværdi på Bestcoin er $ 94.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BEST er 67.24B, med et samlet udbud på 67244848555.73228. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.40K.