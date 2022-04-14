Best Patent Token (BPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Best Patent Token (BPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Best Patent Token (BPT) Information The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Officiel hjemmeside: https://bestpatent.io/ Hvidbog: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Køb BPT nu!

Best Patent Token (BPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Best Patent Token (BPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 887.08K $ 887.08K $ 887.08K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Alle tiders Høj: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00031855 $ 0.00031855 $ 0.00031855 Få mere at vide om Best Patent Token (BPT) pris

Best Patent Token (BPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Best Patent Token (BPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BPT's tokenomics, kan du udforske BPT tokens live-pris!

