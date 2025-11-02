BESC MONEY (MONEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 16.37 $ 16.37 $ 16.37 24H lav $ 16.88 $ 16.88 $ 16.88 24H høj 24H lav $ 16.37$ 16.37 $ 16.37 24H høj $ 16.88$ 16.88 $ 16.88 All Time High $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Laveste pris $ 16.37$ 16.37 $ 16.37 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -1.86% Prisændring (7D) -20.38% Prisændring (7D) -20.38%

BESC MONEY (MONEY) realtidsprisen er $16.44. I løbet af de sidste 24 timer har MONEY handlet mellem et lavpunkt på $ 16.37 og et højdepunkt på $ 16.88, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MONEYs højeste pris nogensinde er $ 39.54, mens den laveste pris nogensinde er $ 16.37.

Når det gælder kortsigtet performance, MONEY har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -1.86% i løbet af 24 timer og -20.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BESC MONEY (MONEY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 699.95K$ 699.95K $ 699.95K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 699.95K$ 699.95K $ 699.95K Cirkulationsforsyning 42.33K 42.33K 42.33K Samlet Udbud 42,325.38024552696 42,325.38024552696 42,325.38024552696

Den nuværende markedsværdi på BESC MONEY er $ 699.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MONEY er 42.33K, med et samlet udbud på 42325.38024552696. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 699.95K.