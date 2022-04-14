Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bermuda Shorts (SHORT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bermuda Shorts (SHORT) Information BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT Officiel hjemmeside: https://shortcoin.vip/ Køb SHORT nu!

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bermuda Shorts (SHORT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.49K $ 69.49K $ 69.49K Samlet udbud $ 4.00T $ 4.00T $ 4.00T Cirkulerende forsyning $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.49M $ 69.49M $ 69.49M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bermuda Shorts (SHORT) pris

Bermuda Shorts (SHORT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bermuda Shorts (SHORT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHORT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHORT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHORT's tokenomics, kan du udforske SHORT tokens live-pris!

