Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 486.55 $ 486.55 $ 486.55 24H lav $ 490.44 $ 490.44 $ 490.44 24H høj 24H lav $ 486.55$ 486.55 $ 486.55 24H høj $ 490.44$ 490.44 $ 490.44 All Time High $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Laveste pris $ 479.93$ 479.93 $ 479.93 Prisændring (1H) +0.50% Prisændring (1D) +0.66% Prisændring (7D) -2.52% Prisændring (7D) -2.52%

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) realtidsprisen er $490.44. I løbet af de sidste 24 timer har BRK.BX handlet mellem et lavpunkt på $ 486.55 og et højdepunkt på $ 490.44, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRK.BXs højeste pris nogensinde er $ 546.27, mens den laveste pris nogensinde er $ 479.93.

Når det gælder kortsigtet performance, BRK.BX har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, +0.66% i løbet af 24 timer og -2.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 625.23K$ 625.23K $ 625.23K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Cirkulationsforsyning 1.27K 1.27K 1.27K Samlet Udbud 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Den nuværende markedsværdi på Berkshire Hathaway xStock er $ 625.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRK.BX er 1.27K, med et samlet udbud på 22199.99952743. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.89M.