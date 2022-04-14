BeraXBT (BIXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BeraXBT (BIXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BeraXBT (BIXBT) Information BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. Officiel hjemmeside: https://beraxbt.com/ Køb BIXBT nu!

BeraXBT (BIXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BeraXBT (BIXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.53K $ 82.53K $ 82.53K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.53K $ 82.53K $ 82.53K Alle tiders Høj: $ 0.00859453 $ 0.00859453 $ 0.00859453 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BeraXBT (BIXBT) pris

BeraXBT (BIXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BeraXBT (BIXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIXBT's tokenomics, kan du udforske BIXBT tokens live-pris!

BIXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor BIXBT måske er på vej hen? Vores BIXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIXBT Tokens prisprediktion nu!

