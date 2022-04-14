BERATARDIO (BERATARDIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BERATARDIO (BERATARDIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BERATARDIO (BERATARDIO) Information Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak's Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community's participation. Officiel hjemmeside: https://www.beratardio.xyz/

BERATARDIO (BERATARDIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BERATARDIO (BERATARDIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.28K $ 10.28K $ 10.28K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.28K $ 10.28K $ 10.28K Alle tiders Høj: $ 0.00035268 $ 0.00035268 $ 0.00035268 Alle tiders Lav: $ 0.00000881 $ 0.00000881 $ 0.00000881 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BERATARDIO (BERATARDIO) pris

BERATARDIO (BERATARDIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BERATARDIO (BERATARDIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BERATARDIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BERATARDIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BERATARDIO's tokenomics, kan du udforske BERATARDIO tokens live-pris!

