BeramoniumCoin (BERAMO) Information Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Officiel hjemmeside: https://beramonium.io/ Hvidbog: https://beramonium.io/tokenomics Køb BERAMO nu!

BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BeramoniumCoin (BERAMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.39K $ 108.39K $ 108.39K Samlet udbud $ 966.30M $ 966.30M $ 966.30M Cirkulerende forsyning $ 426.81M $ 426.81M $ 426.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 245.40K $ 245.40K $ 245.40K Alle tiders Høj: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002543 $ 0.0002543 $ 0.0002543 Få mere at vide om BeramoniumCoin (BERAMO) pris

BeramoniumCoin (BERAMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BeramoniumCoin (BERAMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BERAMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BERAMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BERAMO's tokenomics, kan du udforske BERAMO tokens live-pris!

BERAMO Prisprediktion Vil du vide, hvor BERAMO måske er på vej hen? Vores BERAMO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BERAMO Tokens prisprediktion nu!

