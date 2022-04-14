Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Berachain Staked ETH (BERAETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi's highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an "index token" designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would. Officiel hjemmeside: https://berachain.dinero.xyz/

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Berachain Staked ETH (BERAETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.80M $ 13.80M $ 13.80M Samlet udbud $ 2.92K $ 2.92K $ 2.92K Cirkulerende forsyning $ 2.92K $ 2.92K $ 2.92K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.80M $ 13.80M $ 13.80M Alle tiders Høj: $ 4,892.62 $ 4,892.62 $ 4,892.62 Alle tiders Lav: $ 1,303.45 $ 1,303.45 $ 1,303.45 Nuværende pris: $ 4,730.26 $ 4,730.26 $ 4,730.26 Få mere at vide om Berachain Staked ETH (BERAETH) pris

Berachain Staked ETH (BERAETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Berachain Staked ETH (BERAETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BERAETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BERAETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BERAETH's tokenomics, kan du udforske BERAETH tokens live-pris!

