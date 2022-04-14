Berabot (BBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Berabot (BBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Berabot (BBOT) Information First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots. Officiel hjemmeside: https://berabot.co/ Hvidbog: https://berabot.gitbook.io/berabot Køb BBOT nu!

Berabot (BBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Berabot (BBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Alle tiders Høj: $ 0.244868 $ 0.244868 $ 0.244868 Alle tiders Lav: $ 0.00119069 $ 0.00119069 $ 0.00119069 Nuværende pris: $ 0.00149116 $ 0.00149116 $ 0.00149116 Få mere at vide om Berabot (BBOT) pris

Berabot (BBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Berabot (BBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BBOT's tokenomics, kan du udforske BBOT tokens live-pris!

BBOT Prisprediktion Vil du vide, hvor BBOT måske er på vej hen? Vores BBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BBOT Tokens prisprediktion nu!

