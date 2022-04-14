bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i bePAY Finance (BECOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bePAY Finance (BECOIN) Information bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Officiel hjemmeside: https://bepay.finance/ Køb BECOIN nu!

bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bePAY Finance (BECOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Samlet udbud $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Cirkulerende forsyning $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Alle tiders Høj: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00126193 $ 0.00126193 $ 0.00126193 Få mere at vide om bePAY Finance (BECOIN) pris

bePAY Finance (BECOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bePAY Finance (BECOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BECOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BECOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BECOIN's tokenomics, kan du udforske BECOIN tokens live-pris!

