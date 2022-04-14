Benzene (BZN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Benzene (BZN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Benzene (BZN) Information War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades. Officiel hjemmeside: https://warriders.com/ Køb BZN nu!

Benzene (BZN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Benzene (BZN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.28K $ 95.28K $ 95.28K Samlet udbud $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Cirkulerende forsyning $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Alle tiders Høj: $ 32.59 $ 32.59 $ 32.59 Alle tiders Lav: $ 0.01156936 $ 0.01156936 $ 0.01156936 Nuværende pris: $ 0.089294 $ 0.089294 $ 0.089294 Få mere at vide om Benzene (BZN) pris

Benzene (BZN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Benzene (BZN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BZN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BZN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BZN's tokenomics, kan du udforske BZN tokens live-pris!

