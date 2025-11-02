Beny Bad Boy (BBB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24H lav $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24H høj 24H lav $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 24H høj $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 All Time High $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Beny Bad Boy (BBB) realtidsprisen er $0.00316186. I løbet af de sidste 24 timer har BBB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00316186 og et højdepunkt på $ 0.00316186, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BBBs højeste pris nogensinde er $ 0.00514351, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BBB har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Beny Bad Boy (BBB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Cirkulationsforsyning 2.38B 2.38B 2.38B Samlet Udbud 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Den nuværende markedsværdi på Beny Bad Boy er $ 7.53M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BBB er 2.38B, med et samlet udbud på 2382904000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.53M.