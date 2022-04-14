Bent Finance (BENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bent Finance (BENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bent Finance (BENT) Information BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people. Officiel hjemmeside: https://app.bentfinance.com/

Bent Finance (BENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bent Finance (BENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 561.96K $ 561.96K $ 561.96K Samlet udbud $ 50.01M $ 50.01M $ 50.01M Cirkulerende forsyning $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Alle tiders Høj: $ 15.98 $ 15.98 $ 15.98 Alle tiders Lav: $ 0.00822798 $ 0.00822798 $ 0.00822798 Nuværende pris: $ 0.079681 $ 0.079681 $ 0.079681 Få mere at vide om Bent Finance (BENT) pris

Bent Finance (BENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bent Finance (BENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BENT's tokenomics, kan du udforske BENT tokens live-pris!

