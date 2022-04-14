bemo Staked TON (STTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i bemo Staked TON (STTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

bemo Staked TON (STTON) Information bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Officiel hjemmeside: https://bemo.fi/ Hvidbog: https://docs.bemo.fi/ Køb STTON nu!

bemo Staked TON (STTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for bemo Staked TON (STTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.57M $ 12.57M $ 12.57M Samlet udbud $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Cirkulerende forsyning $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.57M $ 12.57M $ 12.57M Alle tiders Høj: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Alle tiders Lav: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Nuværende pris: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Få mere at vide om bemo Staked TON (STTON) pris

bemo Staked TON (STTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for bemo Staked TON (STTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STTON's tokenomics, kan du udforske STTON tokens live-pris!

