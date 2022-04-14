BelievePad (BPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i BelievePad (BPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BelievePad (BPAD) Information BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they're automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value. Officiel hjemmeside: https://www.believepad.app

BelievePad (BPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BelievePad (BPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.20K $ 37.20K $ 37.20K Samlet udbud $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Cirkulerende forsyning $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.20K $ 37.20K $ 37.20K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BelievePad (BPAD) pris

BelievePad (BPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BelievePad (BPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BPAD's tokenomics, kan du udforske BPAD tokens live-pris!

BPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor BPAD måske er på vej hen? Vores BPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BPAD Tokens prisprediktion nu!

