Beets Staked Sonic (STS) Information stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Officiel hjemmeside: https://beets.fi/ Køb STS nu!

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beets Staked Sonic (STS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 86.16M $ 86.16M $ 86.16M Samlet udbud $ 271.84M $ 271.84M $ 271.84M Cirkulerende forsyning $ 271.84M $ 271.84M $ 271.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.16M $ 86.16M $ 86.16M Alle tiders Høj: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Alle tiders Lav: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 Nuværende pris: $ 0.316931 $ 0.316931 $ 0.316931 Få mere at vide om Beets Staked Sonic (STS) pris

Beets Staked Sonic (STS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beets Staked Sonic (STS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STS's tokenomics, kan du udforske STS tokens live-pris!

