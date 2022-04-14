BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BeethovenX sFTMX (SFTMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Information Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Officiel hjemmeside: https://beets.fi/sftmx

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BeethovenX sFTMX (SFTMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.98M Samlet udbud $ 19.82M Cirkulerende forsyning $ 19.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.98M Alle tiders Høj: $ 1.67 Alle tiders Lav: $ 0.171647 Nuværende pris: $ 0.35195

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BeethovenX sFTMX (SFTMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFTMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFTMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFTMX's tokenomics, kan du udforske SFTMX tokens live-pris!

SFTMX Prisprediktion Vil du vide, hvor SFTMX måske er på vej hen? Vores SFTMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

